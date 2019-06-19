Берни Сандерс контратакует

"Полтора часа лжи и абсолютной чепухи" - так охарактеризовал кандидат в президенты США Берни Сандерс речь Дональда Трампа, которой тот дал старт кампании по переизбранию на выборах 2020 года.

Выступая на митинге в Орландо во вторник, глава Белого дома обвинил демократов в желании "уничтожить Америку". Не скупясь на эпитеты, сенатор от штата Вермонт парировал:

"У нас есть президент-расист, сексист, гомофоб, ксенофоб и религиозный фанатик. Его стратегия для переизбрания заключается в том, чтобы разделить американский народ, исходя из цвета кожи, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации. И наша задача - не позволить ему сделать это", - сказал кандидат в президенты в обращении к избирателям.

Согласно результатам последних соцопросов, по популярности Берни Сандерс опережает действующего американского лидера Дональда Трампа, но уступает бывшему вице-президенту Джо Байдену.