Стюарт вылетел, Джонсон увеличил отрыв: тори выбирают лидера

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон укрепил лидерство в борьбе за пост председателя Консервативной партии и премьер-министра. Таковы итоги третьего тура внутрипартийных выборов. За Джонсона проголосовали 143 из 313 депутатов. Основной соперник экс-мэра Лондона и бывшего главы МИДа — его преемник на министерском посту Джереми Хант, его поддержали 54 депутата. Далее с отставанием всего в три голоса идёт министр окружающей среды Майкл Гоув. Вместе с ними в следующий тур внутрипартийных выборов проходит глава МВД Саджид Джавид. На этой стадии из числа претендентов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра выбыл министр международного развития Рори Стюарт.

Двое фаворитов избирательной кампании должны определиться к вечеру четверга. Преемника уходящей с поста лидера партии Терезы Мэй определит голосование по почте — в нём могут участвовать все 160 тыс. членов Консервативной партии. Итоги выборов обещают подвести к концу июля.