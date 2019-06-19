Николя Саркози пойдёт под суд

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции.

В среду его апелляции на решение об открытии процесса отклонил кассационный суд Парижа.

Экс-главу Пятой республики обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и подкупе.

По версии следствия, Саркози при посредничестве адвоката Тьерри Эрзога пытался получить секретную информацию о деле, касаемом финансирования его избирательной кампании, у прокурора Жильбера Азибера, обещая ему хорошую должность в Монако.

Эта информация всплыла после того, как бывшего президента поставили на прослушку в связи с подозрениями в получении финансовой помощи от Муаммара Каддафи.