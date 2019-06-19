Белая медведица бродит по свалке в Норильске

С виду оголодавший и измождённый хищник появился в окрестностях Норильска. В поисках пищи белая медведица забрела на местную мусорную свалку.

Полиция оцепила окрестности, чтобы любопытные горожане не приближались к животному. Вскоре сюда должны прибыть зоологи, которые обследуют медведицу и примут решение о её дальнейшей судьбе. Ее либо отправят в родные места, либо в зоопарк под надзор специалистов.

Такого полярного гостя здесь явно не ждали. Этот северный сибирский город находится в 500 километрах от ближайшего места обитания белых медведей. Как полагают экологи, глобальное потепление климата и таяние ледников лишает этих животных пищи. Поиски пропитания заводят их вглубь материка.