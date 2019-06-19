Аэротакси в небе над Парижем

Перемещаться по городу на воздушном такси - пока такое возможно только в фантастических фильмах, но это может стать реальностью в ближайшее время.

Во французском Ле-Бурже, в пригороде Парижа, проходит 53-й Международный авиасалон, на котором представлены прототипы будущих аэротакси.

Билл Рид, заместитель редактора журнала "Aerospace":

"Около 150 компаний работают над созданием так называемых воздушных такси. И я считаю, что технологии это позволяют, но компании сталкиваются с некоторыми проблемами. Как например, сложность в эксплуатации этих воздушных транспортных средств в городских условиях".

Основная проблема для разработчиков аэротакси - безопасность. Ученым предстоит создать особую воздушную систему для управления пассажирскими беспилотниками.

Стив Нордлунд, вице-президент Boeing HorizonX:

"Задача заключается в том, чтобы разработать целую экосистему, а не только воздушное средство – хотя, конечно же, это ключевой элемент. В действительности, нам нужна особая инфраструктура, чтобы пилотируемые и беспилотные аппараты могли перемещаться в воздушном пространстве безопасно".

Всего на авиасалон приехали 2500 компаний из 49 стран мира.

Среди них европейский авиагигант Эйрбас Airbus, продемонстрировавший свой беспилотник Vahana, предназначенный для перевозки одного пассажира или небольших грузов.

Его конкурент американская компания Вoeing также привезла на выставку экспериментальный пассажирский дрон PAV (Passenger Air Vehicle).

Для широкой публики авиасалон будет открыт до 23 июня. Ожидается, что салон посетят более 320 тысяч человек.