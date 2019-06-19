Россиян объявили в розыск по делу о "Боинге", сбитом над Донбассом

Прокуратура Нидерландов объявила в международный розыск четверых подозреваемых в причастности к подрыву «Боинга-777» в небе над Донбассом в июле 2014. В их числе трое граждан России — бывший лидер сепаратистов в Славянске Игорь Стрелков-Гиркин, отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов. Ещё один подозреваемый — офицер самопровозглашённой ДНР Леонид Харченко.

Как сообщили на брифинге Международной следственной группы (JIT), в распоряжении правоохранителей есть доказательства причастности этих людей к транспортировке установки зенитного ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс. Именно такая машина, по данным следствия, использовалась для запуска ракеты в пассажирский авиалайнер 17 июля 2014.

В прокуратуре Нидерландов признают, что из-за ограничений в Конституциях России и Украины не могут добиваться экстрадиции фигурантов дела. Тем не менее, Международная следственная группа будет просить российские правоохранительные органы допросить подозреваемых, которым собираются заочно предъявить обвинения в убийстве.

Судебный процесс по делу о гибели 298 пассажиров и членов экипажа «Боинга» «Малайзийских авиалиний» должен начаться 9 марта 2020.

Перед брифингом Международной следственной группы команда Bellingcat опубликовала собственный доклад с более пространным списком потенциальных фигурантов уголовного дела о сбитом самолёте. Ключевыми доказательствами их вины в публикации названы представленные Службой безопасности Украины записи телефонных разговоров, которые, якобы, вели противники Киева.

В Москве неоднократно отвергали обвинения в причастности к подрыву пассажирского авиалайнера и выдвигали несколько противоречивых версий произошедшего. Согласно одной из них, самолёт сбили из установки «Бук», принадлежащей украинской армии. Согласно другой — «Боинг-777» был атакован истребителем ВВС Украины. Кремль настаивает, что у противников Киева в Донбассе не было и нет систем противовоздушной обороны, способных сбить пассажирский лайнер на такой высоте. В Москве отвергают обвинения в отправке военных и оружия для конфликта в Донбассе.