Дело MH17: названы имена подозреваемых и дата суда

В деле крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе появились главные подозреваемые, трое граждан РФ:
бывший министр обороны и глава ГРУ непризнанной ДНР Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, бывший подполковник Вооруженных сил РФ Олег Пулатов и гражданин Украины, начальник разведывательного батальона ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко.
Все они объявлены в международный розыск по заочному обвинению в убийстве. Подозреваемых связывают с доставкой ЗРК "Бук" из России в Донбасс. Из которого, по данным следствия, был произведен запуск ракеты, сбившей самолет "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года.
Судебный процесс по делу о гибели 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга" должен начаться 9 марта 2020 года. Имена фигурантов и дату начала суда семьям жертв назвали еще до официальной пресс-конференции Международной следственной группы.
"Это небольшое облегчение. Мы хотели знать дату и, чтобы нам назвали имена. Я думаю, что это очень хорошее начало", – говорит мать одной из жертв.
"Своего рода облегчение. Потому что процесс стартовал. Судебный процесс действительно начинается. Дата назначена. В следующем 2020 году. И нам назвали имена подозреваемых", – добавил отец оной из жертв.
Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области.
Киев обвинил в катастрофе сепаратистов. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие при этом считает, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен в Донбасс из России.
Москва же отвергает обвинения в отправке военных и оружия в зону конфликта.