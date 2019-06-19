Борода имеет значение. В этом можно убедиться посетив выставку скульптур в берлинском Старом музее, посвященную образу древних греков.

Античные скульпторы изображали значимых людей той эпохи с бородой, растительность на лице считалась символом мужества и демонстрировала статус в обществе.

В Древней Греции бороду завивали, обрабатывали специальными ароматическими маслами, окрашивали глиной и даже осветляли.

Андреас Шолл, заведующий отделом античной коллекции:

"Знаменитые правители Афин, но только самые знаменитые, такие как Перикл, например, все изображены в похожем образе. У них у всех были бороды, потому что именно так выглядел среднестатистический гражданин Аттики. Генералы или офицеры носили специальный коринфский бронзовый шлем, указывающий, что эти люди несли военную службу. Философы, в основном, были тоже с бородами, а чтобы указать на их род деятельности, их изображали сидя, держащими в руках папирус или пергамент".

Первым бросил вызов древнегреческой традиции на бороды Александр Македонский. Он не носил бороды, а также запрещал её носить своим воинам, предположительно, чтобы в битве за неё не могли потянуть.

Выставка продлится до февраля будущего года.