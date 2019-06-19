Швейцария: 10 пассажиров пострадали из-за турбулентности

Десять пассажиров пострадали после того, как самолет, следовавший из Приштины в Базель, попал в зону турбулентности.

Сильная тряска на борту самолета продолжалась около десяти минут. Пассажиры были очень напуганы, одна женщина ударилась головой о потолок, некоторые обожглись горячими напитками. Пилот попросил помощи у наземных служб, однако позднее смог посадить самолет без каких-либо проблем. К моменту посадки в аэропорту Базеля Boeing 737-300 болгарской авиакомпании ALK уже ждали спасатели и медики. После приземления десять пострадавших были госпитализированы.

Всего на борту находился 121 пассажир.