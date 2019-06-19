Подводный мир: рисование с натуры

Кубинский художник Сандор Гонсалес творит вдали от шума городов, вдохновляясь живописными кораллами и разнообразными обитателями подводного мира. Он делает свои чёрно-белые рисунки, погружаясь в море.

42-летний мастер начал заниматься дайвингом шесть лет назад. Так и возникла идея рисования под водой. Для этого Гонсалес облачается в водолазное снаряжение и опускается на глубину нескольких метров. Там - на дне морском - он крепит специальный водонепроницаемый холст на заранее установленный мольберт.

По словам самого автора, так как звуки в воде приглушены, ничто не отвлекает от творчества. А морские пейзажи служат прекрасным источником вдохновения.