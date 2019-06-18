В Италии простились с Дзеффирелли

Он снял "Укрощение строптивой", дважды был номинирован на "Оскар", получил награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA) и это далеко не все его награды.

В Италии простились с величайшим деятелем мирового кинематографа и театрального искусства - Франко Дзеффирелли.

Проводить в последний путь известного режиссера, скончавшегося на 97-м году жизни, пришли тысячи поклонников.

Среди них актеры, музыканты, политические деятели. Дарио Нарделла, мэр Флоренции, назвал усопшего "одним из величайших людей мировой культуры" и объявил вторник днём траура в городе.

Творческая карьера Дзеффирелли началась здесь же во Флоренции, где он работал декоратором в местном театре.

Однако вскоре его таланты были замечены, и вместо оформления театральной сцены, он стал на неё выходить как актер.

По признанию самого режиссера, его дебютом были чеховские "Три сестры".

Вскоре он начал работать в лучших театрах мира.

Однако, завоевав любовь театральной публики, Дзеффирелли увлекся кинематографом, в котором он также достиг значительных высот.