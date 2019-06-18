Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы тори, Рааб выбыл из гонки

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон упрочил лидерство в борьбе за кресло лидера тори и премьер-министра страны. Он получил во втором туре голосования среди консерваторов 126 голосов (в первом туре - 114).

В третий раунд, намеченный на 19 июня, прошли также нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (46), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (41), министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37), глава МВД королевства Саджид Джавид (33).

Для того, чтобы преодолеть барьер второго тура голосования, кандидатам требовалась поддержка 33 депутатов-консерваторов или 10% от численности фракции тори в Палате общин. Таким образом из гонки выбыл экс-министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб, получивший поддержку лишь 30 депутатов.

Кандидатуру Джонсона ранее поддержали снявшийся с выборов глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок и выбывашя из борьбы экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

24 мая Тереза Мэй объявила, то покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с должности премьер-министра из-за невозможности реализовать выход Великобритании из состава Евросоюза. Таким образом "брексит" станет главной задачей для нового лидера страны и правящей партии тори.