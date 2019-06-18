Датский мэр Ростока

Клаусу Руэ Мадсену 46 лет. Он датский предприниматель и отныне мэр немецкого города Росток.
Мадсен - политический новичок и заядлый велосипедист.
В Германии иностранец впервые становится мэром крупного города.
Мадсен родился в Копенгагене и переехал в Германию после окончания учебы в середине 90-х, став продавцом в мебельном магазине. За 20 лет он открыл свою собственную сеть мебельных салонов и на протяжении 6 последних лет возглавляет Торгово-промышленную палату Ростока.
Но теперь ему придется бросить все и полностью посвятить себя новому вызову - "сдвинуть Росток", согласно его предвыборному лозунгу.
Мадсен не принадлежит ни к одной политической партии, но на выборах был поддержан ХДС и СвДП.
Он набрал более 57% голосов, обойдя своего главного соперника Штеффена Бокхана от "Левых".
Главная цель Мадсена - сделать Росток более современным: обновить портовую зону на Балтийском море, сделать общественный транспорт более комфортным и провести по городу больше велосипедных дорожек.