Лунный проект на авиасалоне "Ле-Бурже-2019"

Ле-Бурже – это больше, чем самолеты. Гости авиасалона из НАСА представили на пресс-конференции амбициозный проект по созданию на Луне к 2024 году тренировочной базы для астронавтов, которых потом ждет новая космическая цель – Марс. Цель же НАСА в Ле-Бурже – вполне земная: найти единомышленников, партнеров и инвесторов.

Своими впечатлениями от высадки на Луну поделился и астронавт Чарльз Дюк:

«Это был самый потрясающий момент моей жизни, ни с чем не сравнимый опыт, и мы никогда не сможем забыть ни тот энтузиазм, ни тот восторг, который мы испытали на Луне. Мы там провели почти 72 часа, с тремя перерывами, так что всего – 3 "эксурсии". К тому же во второй раз у нас был луномобиль, и мы смогли исследовать территорию».

Специалисты НАСА убеждены в том, что залогом успеха новой экспедиции станут открытые в 2009 году на Луне запасы льда. Это позволит построить базу, топливный резервуар и начать подготовку в лунных условиях экипажей для исследования Марса.

Свою концепцию лунной исследовательской программы, начало реализации которой намечено на 2030 г., представил на авиакосмическом салоне головной научно-исследовательский институт Роскосмоса ЦНИИмаш.