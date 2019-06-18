Гималайский медведь против видеокамеры

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье в объектив камеры попал гималайский медведь. Сначала зверь решил потереться спиной о дерево, а затем переключил свое внимание на камеру, решив попробовать ее на вкус. Обитает этот вид в лесах от Ирана до Японии. В Гималаях летом медведь живёт на высоте 3000—4000 м, а на зиму спускается к подножиям гор. Существует поверье, что именно гималайский медведь стал основой для создания легенд о "снежном человеке" или "йети".