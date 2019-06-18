Ангелу Меркель затрясло на встрече с Зеленским

Ангела Меркель почувствовала недомогание на церемонии встречи президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения государственных гимнов канцлер ФРГ дрожала всем телом. Сильный тремор длился около минуты.

Позднее недомогание объяснили сильной жарой и обезвоживанием. По словам Ангелы Меркель, она пришла в норму только после того, как выпила несколько стаканов воды. Во вторник температура воздуха в Берлине достигала 31°C.

Во время переговоров Ангела Меркель пообещала Владимиру Зеленскому не отменять санкции в отношении Крыма до возвращения полуострова в состав Украины, добавив, что часть антироссийских санкций может быть ослаблена в случае прогресса в реализации минских договорённостей. Украинский лидер, в свою очередь, заявил о желании «как можно скорее» провести саммит в нормандском формате по вопросу Донбасса.

Он также отметил, что позиции Украины и Германии относительно газопровода «Северный поток-2» остались «диаметрально противоположными».