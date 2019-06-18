В честь Яна Карского назвали площадь в Париже

Человек, который пытался остановить Холокост... Именем участника польского Сопротивления Яна Карского (настоящая фамилия Козелевский) названа площадь в Париже. В годы войны Карский стал очевидцем уничтожения евреев в гетто и массовых казней в лагере смерти. Во Францию и Британию он вез отчеты об обстановке в оккупированной Польше, пытался убедить сильных мира сего в необходимости предпринять немедленные действия в защиту евреев. Тщетно...

Ева Янчик-Жомецка, президент образовательного фонда Яна Карского: "Он пожертвовал своим здоровьем, своей жизнью, чтобы попросить оказать помощь еврейскому народу во время Второй мировой войны в оккупированной Польше. Но его не услышали. В настоящее время мы должны быть очень осторожны, чтобы слышать, когда другие нуждающиеся люди просят о помощи".

Карский встречался с политиками, людьми искусства... Но тогда они так и не смогли поверить в истинный масштаб трагедии. По данным, которые легли в основу Нюрнбергского процесса, с начала 1930-х до конца войны нацисты и их союзники уничтожили шесть миллионов евреев.

В 1982 году Карский удостоился звания Праведника мира от института Яд ва-Шем, а несколько лет спустя получил почетное гражданство государства Израиль.