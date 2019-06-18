"Секрет времени" римских терм

Впервые после масштабной реставрации подземная сеть туннелей под Термами Каракаллы в Риме открыта для публики, расцвеченная работами патриарха видеоарта Фабрицио Плесси. Его выставка "Секрет времени" под музыку Майкла Наймана продлится до конца сентября. Свои произведения Плесси называет "видеоскульптурами", и в данном проекте они создают эффект причастности к далёкой эпохе и жившим тогда людям. Здесь, в подземелье, под роскошными термами, построенными в III веке, трудились, не покладая рук, рабы. Это они наполняли водой многочисленные бассейны, нагревали воду и управляли системой отопления с помощью огромных колёс.

На верхнем этаже до римляне наслаждались развлечениями, предлагаемыми в термах, которые могли принимать до 8 тысяч человек в день. В грандиозной постройке, сопоставимой с Колизеем или мавзолеем Ариана, расположились не только бани, но и спортивный комплекс, библиотека, концертный зал, а также места для встреч, увеселений и философских споров.

В наши дни руины Терм Каракаллы у Аппиевой дороги, официально именуемые Термами Антониниана, служат площадкой для зрелищных спектаклей.