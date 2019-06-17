Револьвер Ван Гога выставят на торги

Предполагается, что именно это огнестрельное оружие унесло жизнь одного из величайших художников-постимпрессионистов.

В среду парижский аукционный дом Drouot выставит на торги револьвер Ван Гога. По предварительным оценкам, стоимость знаменитой находки колеблется от €40 до 60 тысяч.

Револьвер системы Лефоше был найден французским фермером в 1965 году в поле возле города Овер-сюр-Уаз, где художника обнаружили истекающим кровью 27 июля 1890 года. В 2016 это огнестрельное оружие было выставлено в музее Ван Гога в Амстердаме.

Несмотря на то, что подлинность револьвера не доказана, в её пользу говорят многие аргументы.

"Во-первых, само место, где оружие было обнаружено, во-вторых, 7-миллиметровый калибр, который соответствует пуле, обнаруженной в теле Ван Гога, а также положение спускового механизма указывают на то, что вначале вылетела пуля, а затем револьвер упал на землю", - говорит Грегуар Вейрес, аукционист.

Тем не менее, загадкой остаётся, кто именно нажал на курок в тот роковой день. По официальной версии, это сделал сам Ван Гог, решившийся на самоубийство в июле 1890 года.

Однако восемь лет назад американские учёные выдвинули версию, что художника могли случайно застрелить дети, игравшие с его оружием.

Наследие Ван Гога, ушедшего из жизни в 37 лет, включает более 2 тыс. полотен, большинство из них были написаны в 1880-х годах. Сегодня Ван Гог признан одним из величайших художников всех времен. Его картины можно встретить почти во всех самых престижных музеях мира, а их стоимость оценивается в миллионы долларов. Так его работа "Женщины в дюнах за починкой сетей" была продана в июне на аукционе в Париже за более чем €7 млн.