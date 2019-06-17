Франция подсчитывает ущерб от града

Власти Франции подсчитывают ущерб от непогоды, нанесенной сильными ливнями и градом в субботу.

По словам министра сельского хозяйства страны Гийома Дидье, потери для большинства фермеров составили от 80 до 100% угодий.

От стихии сильно пострадали департаменты Дром и Изер, расположенные у подножья французских Альп. Здесь град и шквалистый ветер серьезно повредили виноградники и фруктовые деревья.

Ущерб нанесен и жилым постройкам: во многих домах выбиты стекла и пробиты крыши. Так же ушибы от града получили около десяти человек.