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Китай

Глава Гонконга извинилась

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 Ирина Шелудкова 
Глава Гонконга извинилась
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REUTERS
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В Гонконге восстановилось движение транспорта после массовой мирной акции протеста, собравшей накануне рекордное число участников: по данным организаторов из оппозиционного движения "Гражданский фронт за права человека, на улицы вышли два миллиона манифестантов, полиция заявляет, что демонстрантов было 338 тысяч.

Власти освободили 22-летнего лидера "революции зонтиков" Джошуа Вонга, который провел в заключении больше месяца по статье о неуважении к суду. На выходе из тюрьмы он призвал к отставке главу исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам.

REUTERS/Thomas Peter

"Мы требуем, чтобы Кэрри Лам, злонамеренная глава исполнительной власти, отозвала законопроект об экстрадиции в Китай. Мы продолжим акции протеста и гражданского неповиновения, чтобы весь мир понял, что народ Гонконга не будет молчать под давлением президента Китая Си Цзиньпина и главы исполнительной власти Кэрри Лэм. Она должна уйти в отставку", — заявил Джошуа Вонг.

Мы продолжим акции протеста и гражданского неповиновения, чтобы весь мир понял, что народ Гонконга не будет молчать под давлением президента Китая Си Цзиньпина и главы исполнительной власти Кэрри Лэм.
Джошуа Вонг
Лидер "революции зонтиков"

Акции протеста в Гонконге продолжились после того, как местные власти в субботу объявили о приостановлении дальнейшего рассмотрения спорного законопроекта.

В воскресенье вечером Кэрри Лам принесла извинения жителям автономной территории за острый внутриполитический кризис и признала "просчеты в работе правительства, которые повлекли споры и разногласия в обществе".

Между тем в материковом Китае заявили, что Пекин "продолжит поддерживать Кэрри Лам и не будет поддаваться уличному насилию и вмешательству в кризис иностранных правительств".

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