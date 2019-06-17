Плен и проституция вместо замужества

Вместо замужества — плен и проституция в Китае. В течение последних недель власти Пакистана арестовали уже около 20 граждан Китая и десятки их пакистанских подельников в рамках масштабной операции по предотвращению деятельности преступных группировок, занимающихся торговлей женщинами под видом договорных браков между китайскими мужчинами и пакистанскими христианками из бедных семей.

Задержания проводятся также при содействии волонтёров христианских организаций, которые помогают вызволить женщин из плена. По данным добровольцев, около тысячи женщин вышли замуж по этой схеме.

20-летняя Наташа Масих родом из города Файсалабад в провинции Пенджаб. Она смогла вернуться домой после того, как её мать обратилась за помощью к волонтёрам. Фарух Масих сформировал вместе с другими мужчинами группу спасения. В случае с Наташей они смогли найти в Китае подставного клиента, чтобы он помог ей выбраться из заключения.

Наташа говорит, что муж передавал её другим за деньги: "Мой китайский муж издевался надо мной, избивал. Он украл мой паспорт и сказал мне, что я не смогу убежать, потому что он меня в Пакистане купил и теперь я его собственность. Он меня изнасиловал, а на следующий день пришёл другой мужчина. Они часто были пьяными, занимались со мной сексом, после чего избивали меня, двое или трое одних и тех же мужчин. Но иногда он приглашал других и заставлял меня заниматься сексом с ними".

Арестован священник, который за вознаграждение от посредников благословлял такие фиктивные браки. Пакистанские христиане в основном живут в нищете. Родственники выдавали женщин замуж насильно в обмен на наличные и обещания благополучной жизни в Китае.

Жертвами торговцев людьми стала и 30-летняя Сумайра из города Гуджранвала в провинции Пенджаб.

Она рассказывает: "Я смогла вернуться домой через неделю. Я накричала на своих братьев, спросила: "Зачем вы меня продали, сколько денег вы на этом заработали?" Сумайра говорит, что в ответ братья набросились на нее с кулаками и она была вынуждена скрыться у своего дяди.

Между тем источники в правоохранительных органах сообщили журналистам агентства AP, что власти Пакистана потребовали от полиции не предавать гласности масштабы этой проблемы из опасений, что информация может навредить экономическим связям страны с Китаем.