В Ле-Бурже представлен европейский истребитель будущего

На авиасалоне в Ле-Бурже состоялась демонстрация полноразмерной модели истребителя пятого поколения, который разрабатывается под руководством французской компании Dassault при участии Германии и Испании. Презентацию провёл президент Франции Эммануэль Макрон, министры обороны трёх стран-участниц проекта подписали на авиасалоне соглашение о разделении сфер ответственности в программе по созданию европейского боевого самолёта.

Истребитель должен стать ключевым элементом концепции, которая получила название «Воздушная боевая система будущего» (SCAF). В Париже отмечают, что он заменит самолёты «Рафаль» и «Еврофайтер» в ВВС Франции, Германии и Испании к 2040-му.