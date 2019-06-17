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Срочная новость

Франция

В Ле-Бурже представлен европейский истребитель будущего

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 Андрей Позняков 
В Ле-Бурже представлен европейский истребитель будущего
Авторское право
REUTERS/Benoit Tessier/Pool
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На авиасалоне в Ле-Бурже состоялась демонстрация полноразмерной модели истребителя пятого поколения, который разрабатывается под руководством французской компании Dassault при участии Германии и Испании. Презентацию провёл президент Франции Эммануэль Макрон, министры обороны трёх стран-участниц проекта подписали на авиасалоне соглашение о разделении сфер ответственности в программе по созданию европейского боевого самолёта.

Истребитель должен стать ключевым элементом концепции, которая получила название «Воздушная боевая система будущего» (SCAF). В Париже отмечают, что он заменит самолёты «Рафаль» и «Еврофайтер» в ВВС Франции, Германии и Испании к 2040-му.

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