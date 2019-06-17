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Германия

Вальтера Любке могли убить ультраправые

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 Мария Сашинская 
Вальтера Любке могли убить ультраправые
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В убийстве Вальтера Любке может быть политический мотив и "след ультраправых", считает немецкая пресса.

Федеральный прокурор Германии взял дело под свой контроль. Несмотря на то, что пресс-секретарь не дал официального комментария, журналисты уверены, что на таком высоком уровне могут рассматриваться только дела особой важности, в том числе имеющие отношение к терроризму и организованной преступности.

Глава административного округа Кассель и член Христианско-демократического союза Германии Вальтер Любке был найден тяжело раненным у своего дома в ночь на 2 июня. Врачи не смогли спасти политика. На основании совпадения следов ДНК полиция взяла под стражу 45-летнего мужчину. Сразу после задержания подозреваемого, пресса выдвинула версию о возможном "ультраправом следе".

Вальтер Любке был известен своими выступлениями в защиту мигрантов в разгар европейского миграционного кризиса. После того, как в 2015 году Ангела Меркель открыла двери для тысяч беженцев из Ирака и Сирии, Вальтер Любке призвал немцев к терпимости. Он так же советовал тем, кто хочет жить в Германии без мигрантов, самим уехать из страны. Все это вызывало недовольство ультраправых, которые угрожали ему.