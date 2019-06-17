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мир

Гватемалу ожидает второй тур президентских выборов

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Гватемалу ожидает второй тур президентских выборов
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REUTERS/Luis Echeverria
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Гватемалу, судя по всему, ожидает второй тур голосования на президентских выборах. По предварительным данным, генеральный секретарь левоцентристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес лидирует, но не набирает абсолютного числа голосов, необходимых для победы в первом туре. На втором месте в данный момент располагается лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи.

Президент Гватемалы избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Второй тур, как сообщается, может пройти 11 августа.

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