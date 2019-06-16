Трамп советует сменить мэра Лондона

После гибели трёх человек в результате пяти нападений в Лондоне в эти выходные президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой мэра британской столицы Садика Хана.

"Лондону нужен новый мэр, и как можно скорее. Хан - это катастрофа, и всё будет ещё хуже!". - прокомментировал Трамп публикацию в "Твиттере" британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс.

Ранее он назвал Хана "неудачником, не справляющимся со своими обязанностями". В этом он обвинял лондонского мэра и в июне 2017 года, после нападения в районе Боро-маркет.

Отношения между президентом и градоначальником не заладились со времён предвыборной кампании Трампа, когда он призвал запретить гражданам семи мусульманских стран въезжать в США, но выразил готовность сделать исключение для Садика Хана, британца пакистанского происхождения. Хан на это ответил, что и сам не поедет в США, а в преддверии визита Трампа в Лондон назвал его "вопиющим примером растущей глобальной угрозы".

Мэр Лондона сравнил риторику Трампа и ряда европейских лидеров - таких, как Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж в Великобритании - с методами фашистов во время Второй мировой войны, подчеркнув, что "ещё несколько лет назад было немыслимо, чтобы люди с такими взглядами набирали силу и завоевывали власть и влияние".