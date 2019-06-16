Инцидент в Оманском заливе: внутрибританский спор

Экипаж (в том числе 12 россиян) принадлежащего Норвегии танкера Front Altair – одного из двух, атакованных в Оманском заливе – прибыл в Дубай.

Накануне Саудовская Аравия и Великобритания присоединились к обвинениям, высказанным США, по поводу инцидентов с танкерами. По мнению американской стороны, ответственность за них несет Иран.

Но лидер лейбористов Джереми Корбин считает обвинения преждевременными.

Великобритания должна способствовать ослаблению напряженности в Заливе, а не подпитывать военную эскалацию, которая началась с выхода США из ядерной сделки с Ираном. Без достоверных доказательств нападения на танкеры риторика правительства только усилит угрозу войны Джереми Корбин лидер лейбористов Великобритании

В ответ британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил об очевидности причастности Ирана.

Довольно очевидно, кто несет ответственность за это, когда у нас есть видеодоказательства, которые говорят о том, что сделали это иранцы. Но нет, для Джереми Корбина во всем виновата Америка. И это тот самый человек, кстати, который отказался осудить Путина после отравления "Новичком" в Солсбери Джереми Хант министр иностранных дел Великобритании

Иран в свою очередь отвергает обвинения, заявляя о своей заинтересованности в поддержке стабильности в регионе, отметив при этом, что сохранять ее невозможно в одностороннем порядке.