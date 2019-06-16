В Москве прошёл митинг в защиту журналистов

Около 1500 человек собрались на согласованный митинг в защиту журналистов на проспекте Сахарова в Москве. Акция была организована сразу после задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова 6 июня.

На митинг 16 июня было заявлено до 20 тыс. участников. Акция, согласованная с московскими властями, началась в 13:00 мск, время проведения - до 15 часов. Инициаторами акции стали глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и руководитель Союза журналистов Владимир Соловьев.

Изначально митинг был анонсирован как акция в защиту Голунова, но после того, как с него сняли обвинения в сбыте наркотических веществ, проводить ее решено было под лозунгом "Закон и справедливость для всех".

Сам журналист на митинг не пришел.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции заявили, что в его квартире были обнаружены наркотики, а его самого подозревают в их сбыте. На следующий день на сайте МВД было опубликованы фотографии наркотиков, якобы из квартиры Голунова. Позже в МВД уточнили, что в квартире журналиста была сделана только одна фотография.

8 июня журналиста отправили под домашний арест. "Дело Голунова" вызвало большой резонанс в обществе. В его поддержку проходили одиночные пикеты у здания ГУ МВД и Никулинского суда.

Газетные версии трех крупных изданий РБК, "Ведомости" и "Коммерсант" 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, содержащей надпись – "Я/Мы Иван Голунов".

11 июня дело против Голунова закрыли "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", и в тот же день он был освобожден из-под домашнего ареста.

На следующий день в его поддержку был проведен несогласованный марш, на котором полиция задержала более 500 человек.