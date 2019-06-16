Хуситы нанесли удар по аэродромам в Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы атаковали аэродромы Абха и Джизан на юге Саудовской Аравии при помощи беспилотников.

Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил группировки генерал Яхья Сариа.

По его словам, атаки были осуществлены в ответ на налеты ВВС аравийской коалиции на жилые кварталы в городе Эль-Ходейда, а также селения в провинциях Таиз, Хаджа и Саада, приведшие к жертвам среди мирных граждан.

Хуситы заявили, что саудовские ВВС вновь нарушили соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. 25 мая в результате налета ВВС коалиции на административный центр Мавия в провинции Таиз погибли не менее 12 человек, в том числе семеро детей.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек.

14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников.

Вооруженное противостояние между хуситами и армией Йемена, поддерживаемой Саудовской Аравией продолжается с 2014 года.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения Йемена - нуждаются в гуманитарной помощи.