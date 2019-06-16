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Срочная новость

Срочная новость

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Гонконг: белые гвоздики, чёрные одежды

Десятки тысяч людей в чёрных одеждах вышли на улицы в Гонконге в воскресенье, чтобы потребовать отставки главы администрации Кэрри Лэм. Сутки назад она распорядилась приостановила введение в действие законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в Китай. Но демонстранты недовольны тем, что Лэм назвала предыдущие протесты - самые массовые за последние десятилетия- "массовыми беспорядками" и оправдала применение силы стражами порядка, не извинившись за их действия.

Многие манифестанты несли в руках белые гвоздики, пытаясь избежать повторения событий среды, полиция применила против них резиновые пули и слезоточивый газ.

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