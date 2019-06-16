Гонконг: протесты до полного отказа

Людское море заполнило улицы Гонконга в воскресенье, на следующий день после приостановки рассмотрения в местном парламенте закона об экстрадиции в КНР. Десятки тысяч человек, по данным на этот час, прошли маршем до здания Законодательного совета с транспарантами "Это не бунт!" и "Перестаньте нас уничтожать!"

Несмотря на заявление накануне главы исполнительной власти Кэрри Лам о том, что спорный текст снимается с повестки дня, оппозиционная организация "Гражданский фронт за права человека" предупредила, что будет выводить людей на улицы до полного и бесповоротного отказа от законопроекта. Его целью, напомним, было наладить механизм выдачи в материковый Китай лиц, скрывающихся от правосудия на автономной территории с особым административным статусом.

В минувшую среду рассмотрение проекта закона во втором чтении отложили после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. В ходе столкновений с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ, свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков были задержаны. Неделю назад манифестация протеста на улицах Гонконга собрала, по некоторым оценкам, до миллиона человек.

Многие местные жители выступают против закона об экстрадиции, полагая, что он подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна - две системы" и создает угрозу демократическим свободам. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространиться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников. Они обвиняют Пекин в

усиленном вмешательстве во внутренние дела Гонконга, которому гарантирована широкая степень автономии до 2047 года.