Россия-Казахстан: неделя задержаний | #КУБ

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В Москве несогласованная акция в поддержку уже освобожденного к тому моменту журналиста Ивана Голунова обернулась массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", в автозаках оказались почти 550 человек. Среди них и Алексей Навальный.

О том, за что задерживали людей, нам рассказал один из инициаторов акции журналист Евгений Берг, который сам в тот день оказался в ОВД:

"Поместили в автозак, там уже было какое-то количество людей. Потом оказалось, что они уже час катались по городу. Там я встретил, допустим, парня, с которым мы жили в одной общаге. Он просто шел мимо, ему нужно было сесть в какую-то машину в каршеринге. Да, там были люди, которых задерживали, потому что у них якобы футболка "Я/Мы Голунов". Я думаю, что задерживали, как обычно, тех, кто начинал скандировать, и за ним подхватывали, может, кого-то с плакатами. Но при мне задерживали: вот человек просто стоит в саду "Эрмитаж" с мороженым – и его задерживают".

REUTERS/Maxim Shemetov

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, которая несколько дней назад снялась в ролике в поддержку Голунова, после шествия жестко раскритиковала оппозицию.

Вас слышат, с вами говорят. Вы же продолжаете принимать всех вокруг за идиотов. <...> Мне кажется, вас преследует запах жженых покрышек, а ненависть ко всему вокруг застит глаза. К сожалению, за вас страдают наивные люди Тина Канделаки Генеральный продюсер "Матч ТВ"

По данным МВД, практически все задержанные уже были отпущены. Но мы хотели узнать, почему вообще эти люди попали в ОВД. Мы отправили запрос в Министерство внутренних дел и в управление МВД по Москве. Но ответа до съёмки программы не получили.

Президентские выборы на фоне протестов

В Казахстане участники несанкционированных акций призывали к бойкоту президентских выборов, победу на которых одержал Косым-Жомарт Токаев, а потом требовали отменить итоги голосования - как они утверждают, из-за массовых фальсификаций. По официальным данным, задержаны были по меньшей мере 950 человек.

Reuters/Pavel Mikheyev

"В эти дни в стране зарождается свободная Нация. Преступления и бесчинства устаревшей назарбаевской власти привели к тому, что народ осознал свою силу", - написал в Facebook Мухтар Аблязов. Это бывший министр энергетики, а сейчас лидер запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана". Сам Аблязов уже многие годы живет за границей.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило аресты мирных демонстрантов и призвало к соблюдению прав человека и основных свобод, в том числе свободы выражения мнений и мирных собраний.

В Генпрокуратуре заявили, что неоднократно предупреждали о недопустимости незаконных акций. "Но отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать и нападать на сотрудников полиции. Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Сам Токаев после выборов заявил, что те, кто вышел на акции протеста, "пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан". В Twitter новый президент написал, что поручил генпрокурору обеспечить законные права граждан и отпустить невиновных. В интервью Euronews Токаев сказал, что заявления о нечестности выборов - личное мнение людей и преследовать за это не будут.

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