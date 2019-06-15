Гонконг отложил рассмотрение закона об экстрадиции в Китай

Гонконг откладывает на неопределенный срок рассмотрение закона об экстрадиции в Китай, вызвавший массовые акции протеста. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как ответственное правительство, мы должны поддерживать закон и порядок, с одной стороны, и оценивать ситуацию в интересах Гонконга, с другой,

включая восстановление как можно скорее спокойствия в обществе по избежание большего количества пострадавших Кэрри Лам глава администрации Гонконга

По данным издания South China Morning Post, решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали положительные и отрицательные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.