Гаити охватили массовые беспорядки

Массовые протесты, переходящие в беспорядки, проходят на улицах крупных городов Гаити, в том числе в столице Порт-о-Пренсе.

Участники митингов бьют витрины магазинов, жгут машины и покрышки, забрасывают полицейских камнями. Те в ряде случаев применяют слезоточивый газ.

Демонстрации последовали за забастовками в начале неделе. Частные и государственные учреждения, в том числе парламент и школы, были закрыты. Не ходил общественный транспорт.

Главное требование протестующих - отставка президента страны Жовенеля Моиза, которого обвиняют в финансовых махинациях и общем плачевном экономическом положении страны. Гаити - самое бедное государство Западного полушария. С приходом Моиза к власти в 2017 году инфляция в стране только усилилась.