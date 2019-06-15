Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Франция

В Нотр-Даме прошла первая после пожара служба

 Комментарии
 Мария Сашинская 
В Нотр-Даме прошла первая после пожара служба
Размер текста Aa Aa

В соборе Парижской Богоматери прошла первая после недавнего пожара служба. По причинам безопасности на нее смогли попасть всего 20 человек. Все они надели каски. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.

Мишель Опети, архиепископ Парижа

"Мы очень рады, что можем праздновать Евхаристию, именно поэтому Нотр-Дам был построен. Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным, случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней"

Пожар в соборе начался 15 апреля во время строительных работ. Огонь повредил крышу здания и обрушил готический шпиль. Пожар продлился 12-часов, с ним боролись более 500 пожарных.