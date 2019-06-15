В Мадриде и Барселоне выбрали мэров

Кандидат от Народной партии Испании Хосе Луис Мартинес-Алмейда стал новым мэром Мадрида. Его поддержала ультраправая партия Vox.

Предыдущий мэр города и представительница ультралевых Мануэла Кармена тоже участвовала в выборах, но ее поддержали только 19 депутатов из 57.

Таким образом, кресло мэра Мадрида, спустя четыре года возвращается к Народной партии Испании.

В другом испанском городе Барселоне мэром осталась представительница левой партии Ада Колау. Ее поддержали социалисты и бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс

Таким образом, сторонникам независимости не удалось поставить на этот пост своего мэра.