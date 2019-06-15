Кипр-Турция: в спор о газе вступает ЕС

В спор Анкары и Никосии о праве на шельфовые месторождения природного газа вступает Евросоюз. Главы средиземноморских государств сообщества потребовали от Турции прекратить бурение в исключительной экономической зоне Кипра.

Заявление прозвучало в пятницу на VI саммите южных стран ЕС в Валлетте.

"Я хочу напомнить о нашей солидарности с Кипром, поддержке и уважении по отношению к его суверенитету. Турция должна прекратить незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра. Европейский Союз не станет проявлять слабость в этом вопросе", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

В переговорах приняли участие лидеры Франции, Греции, Кипра, Италии, Испании, Португалии и страны-хозяйки саммита. Помимо турко-кипрского спора, стороны обсудили вопросы нелегальной миграции.

"Мы договорились о том, что продолжим работу над миграционной проблемой, которую нельзя отделять от реформ и изменений, связанных с Шенгеном и правилами свободного пересечения границ. Мы также убеждены в том, что Африку и африканскую политику нужно рассматривать не исключительно с точки зрения миграции, а в глобальном контексте", - заявил мальтийский премьер Джозеф Мускат.

Ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась после того, как в шельфе в ИЭЗ Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара заявила о праве турок-киприотов на природные богатства в регионе, направив туда буровое судно "Фатих". По словам президента Эрдогана, Турция продолжит разведку месторождений до 3 сентября под защитой своих ВС.