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Срочная новость

Словакия

Чапутова вступила в должность президента Словакии

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 Надежда Дрямина 
Чапутова вступила в должность президента Словакии
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REUTERS/Radovan Stoklasa
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"Быть президентом всех граждан", искоренить коррупцию и положить конец беззаконию пообещала Зузана Чапутова в своей первой речи в качестве президента Словакии.

Церемония её инаугурации состоялась в субботу во дворце филармонии в Братиславе.

Чапутова, возглавляющая оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия", - первая женщина на посту главы республики.

"В соответствии с конституционной присягой, которую я только что принесла, я буду служить словацкому народу, интересам национальных меншинств и этнических групп, проживающих в Республике Словакия".
Зузана Чапутова
президент Словакии

45-летняя правозащитница и адвокат получила известность и прозвище "словацкая Эрин Брокович" за активную борьбу с коррупцией и за закрытие незаконной свалки в городе Пезинок.

Чапутова стала пятым и самым молодым президентом Словакии с момента обретения страной независимости в 1993 году.

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