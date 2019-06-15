Чапутова вступила в должность президента Словакии

"Быть президентом всех граждан", искоренить коррупцию и положить конец беззаконию пообещала Зузана Чапутова в своей первой речи в качестве президента Словакии.

Церемония её инаугурации состоялась в субботу во дворце филармонии в Братиславе.

Чапутова, возглавляющая оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия", - первая женщина на посту главы республики.

"В соответствии с конституционной присягой, которую я только что принесла, я буду служить словацкому народу, интересам национальных меншинств и этнических групп, проживающих в Республике Словакия". Зузана Чапутова президент Словакии

45-летняя правозащитница и адвокат получила известность и прозвище "словацкая Эрин Брокович" за активную борьбу с коррупцией и за закрытие незаконной свалки в городе Пезинок.

Чапутова стала пятым и самым молодым президентом Словакии с момента обретения страной независимости в 1993 году.