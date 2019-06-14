Выдача Джулиана Ассанжа откладывается

Судебные слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа назначены на февраль будущего года. Такое решение принял суд Лондона в пятницу.

Выдачи основателя WikiLeaks добиваются США. Там против него выдвинуты обвинения по 18 пунктам, в том числе - в раскрытии секретной информации и шпионаже.

Сам подсудимый, участвовавший в заседании по видеосвязи, вновь заявил о своей невиновности.

"Ни один издатель или журналист не должен быть экстрадирован из-за публикации правдивой информации, за что во всём мире вручаются журналистские премии. Это создаст ужасный прецедент. Ни одно демократическое правительство не должно этого допускать". Дженнифер Робинсон адвокат Джулиана Ассанжа

Дожидаться слушаний Ассанж будет в лондонской тюрьме Белмарш. Туда его доставили в начале апреля, арестовав в посольстве Эквадора, в котором тот скрывался в течение семи лет.

Основатель WikiLeaks получил 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.