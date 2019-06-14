100 лет первому трансатлантическому полёту

Самолёт первопроходцев Олкока и Брауна приземлился не совсем удачно: он немного не долетел до аэродрома, где была намечена посадка и ударился о землю недалеко от ирландского городка Клифден в 8 ч 40 минут утра 15 июня 1919 года. Так завершился первый в истории беспосадочный трансатлантический перелет.

За этот смелый поступок авиаторы Джон Олкок и Артур Браун получили от газеты "Дейли Мэйл" приз в размере 10.000 фунтов стерлингов (почти 1.000.000 фунтов в пересчёте на современную валюту). Конкурс, который был объявлен газетой ещё до начала Первой мировой войны, предполагал беспосадочный перелёт через Атлантику из любой точки в США или Канаде до любой точки в Великобритании или Ирландии в пределах 72 часов.

Вылетели Олкок и Браун из пункта Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд, а приземлились на побережье ирландского графства Голуэй, 15 июня. За 16 часов 12 минут двухмоторный "Виккерс Вими" преодолел расстояние в 1880 миль. Примечательно, что этим рейсом было доставлено несколько писем, что с того дня позволило вести отсчёт воздушному почтовому сообщению между Северной Америкой и Европой.

Идею полётов через Атлантику подстегнуло развитие военной авиации в годы Первой мировой войны. И потому не случайно, что Олкок и Браун совершили первый в истории беспосадочный полёт над водами Атлантики на модифицированным боевом самолёте Vickers Vimy. Машина была оснащена двумя двигателями Rolls-Royce Eagle VIII объёмом 20,3 л и мощностью 350 лошадиных сил.

Сам полёт оказался непростой задачей: единственными рабочими компонентами, фактически, оказались два двигателя: системы связи и навигации почти сразу вышли из строя, в результате чего два отважных пилота отправились ночью сквозь облака и туман, на многие часы исчезнув от глаз наблюдателей. Отличные способности Олкока в пилотировании и Брауна в навигации, помогли первопроходцам избежать опасностей плохих погодных условий над Атлантикой.

Недалеко от Клифдена, где сел самолёт Олкока и Брауна, в память о событии установлена гранитная стела.

Вскоре после первого перелёта через Атлантику этот маршрут пытались преодолеть воздухоплаватели на других аппаратах: дирижаблях, грузовых самолётах... Особо были отмечены перелёты первопроходцев через Южную Атлантику. С момента полёт Олкока и Брауна прошло 8 лет прежде чем знаменитый Чарльз Линдберг совершил первый беспосадочный перелёт в одиночку между двумя городами на континентальных частях Америки и Европы: в мае 1927 года Линдберг вылетев из Нью-Йорка 33,5 часа спустя приземлился в парижском Ле-Бурже.

В историю также вошёл первый межконтинентальный полёт, маршрут которого пролегал через Северный полюс. В июне 1937 года экипаж во главе с советским лётчиком-испытателем Валерием Чкаловым преодолел путь из Ленинграда до американского Портленда за 63 часа, пролетев в общей сложности 8.811 км.