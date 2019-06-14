Женщины Швейцарии требуют гендерного равенства

Женщины Швейцарии отстаивают свои права. Жительницы страны вышли на улицы, чтобы призвать власти ускорить принятие мер по обеспечению гендерного равноправия. По данным доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом, в списке из 149 стран Швейцария занимает 34-е место в рейтинге участия женщин в экономоческой деятельности и 44-е — в рейтинге равной оплаты труда. Сегодня в Швейцарии женщины, несмотря на высокий уровень жизни страны, зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины.

Член Федерального совета Швейцарии Симонетта Соммаруга говорит: "Это очень важный день, он напоминает о том, что еще нужно сделать, я имею ввиду равную оплату труда и борьбу с насилием против женщин".

Протестующих поддержали депутаты Федерального собрания Швейцарии. Первая такая забастовка прошла в Швейцарии в 1991 году, пять лет спустя в стране вступил в силу федеральный закон о гендерном равенстве.