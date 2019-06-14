Итоги саммита ШОС в Бишкеке

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (России, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана) подвели итоги саммита в Бишкеке.

В совместной декларации важное место отводится вопросам глобальной безопасности. Главы государств выступили против наращивания систем ПРО и за ядерное разоружение во всем мире. Они также призвали стороны по иранской ядерной программе неукоснительно исполнять обязательства и подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии и Афганистане путем политического диалога.

В рамках саммита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС обязана стать образцом сотрудничества в сфере обеспечения всеобщей и комплексной безопасности: "Шанхайская организация сотрудничества должна быть примером единства и взаимного доверия. Нам необходимо поддерживать Шанхайский дух в качестве ключевой ценности, соответствовать духу времени и меняющейся международной обстановке".

Дискуссия на саммите не ограничивалась вопросами безопасности, а затрагивала самый широкий круг тем, включая экономику, защиту окружающей среды, развитие туризма и гуманитарных связей. Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске.