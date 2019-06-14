Сенат США заблокировал закон о выборах

Республиканцы в Сенате США заблокировали закон об иностранном влиянии на выборы, который обязывал бы президентские кампании уведомлять федеральные власти о любых попытках вмешательства иностранных граждан.
Сенатор от демократической партии Марк Уорнер, выступивший инициатором такого закона, был "глубоко разочарован" отсутствием поддержки верхней палаты Конгресса .
Закон был заблокирован сразу после заявления Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть любую компрометирующую информацию из-за рубежа на его оппонентов перед тем, как уведомлять ФБР.
В марте этого года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, так и не доказав сговор штаба Трампа с Кремлем, однако установил несколько прецедентов. В частности, речь идет о встрече сына президента с юристом Натальей Весельницкой. Трамп-младший позже признал, что рассчитывал получить компромат на Хиллари Клинтон.