Сенат США заблокировал закон о выборах

Республиканцы в Сенате США заблокировали закон об иностранном влиянии на выборы, который обязывал бы президентские кампании уведомлять федеральные власти о любых попытках вмешательства иностранных граждан.

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер, выступивший инициатором такого закона, был "глубоко разочарован" отсутствием поддержки верхней палаты Конгресса .

Я глубоко разочарован тем, что большинство отклонило рассмотрение закона, прежде чем я смог даже объяснить, почему я считаю, что это необходимым. Этот закон, довольно простой даже для этого органа, потребовал бы от любой президентской кампании, получающей предложения о помощи от агента иностранного правительства, в обязательном порядке сообщать об этом правоохранительным органам, в частности ФБР. 17 месяцев осталось до президентских выборов 2020 года. Лично я считаю, что мы не готовы к ним Марк Уорнер сенатор от демократов США

Закон был заблокирован сразу после заявления Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть любую компрометирующую информацию из-за рубежа на его оппонентов перед тем, как уведомлять ФБР.

В марте этого года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, так и не доказав сговор штаба Трампа с Кремлем, однако установил несколько прецедентов. В частности, речь идет о встрече сына президента с юристом Натальей Весельницкой. Трамп-младший позже признал, что рассчитывал получить компромат на Хиллари Клинтон.