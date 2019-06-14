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мир

Крайстчерчский стрелок отрицает вину

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 Ольга Патапенка 
Крайстчерчский стрелок отрицает вину
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Новозеландский стрелок Брентон Таррант отрицает свою вину в убийстве 51 человека.

На заседании окружного суда с заявлением о невиновности своего клиента выступили его адвокаты.

Сам 28-летний австралиец, устроивший стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, предстал перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде.

В общей сложности, Тарранту предъявлены 92 обвинения.

Ему вменяют в вину убийства, покушения на убийства и совершение террористического акта.

Согласно результатам экспертизы, суд признал Тарранта абсолютно вменяемым, никаких психических отклонений у него не обнаружено.

Следующее заседание по делу назначено на 4 мая будущего года. До суда обвиняемый останется под стражей.