Крайстчерчский стрелок отрицает вину

Новозеландский стрелок Брентон Таррант отрицает свою вину в убийстве 51 человека.

На заседании окружного суда с заявлением о невиновности своего клиента выступили его адвокаты.

Сам 28-летний австралиец, устроивший стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, предстал перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде.

В общей сложности, Тарранту предъявлены 92 обвинения.

Ему вменяют в вину убийства, покушения на убийства и совершение террористического акта.

Согласно результатам экспертизы, суд признал Тарранта абсолютно вменяемым, никаких психических отклонений у него не обнаружено.

Следующее заседание по делу назначено на 4 мая будущего года. До суда обвиняемый останется под стражей.