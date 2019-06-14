Аресты в Казахстане: ООН обеспокоена

ООН озабочена массовыми задержаниями в Казахстане. С таким заявление офис по правам человека выступил накануне. Массовые аресты произошли во время мирных акций протеста, и за несколько дней в Нур-Султане, Алмате и Шымкенте были арестованы не менее тысячи человек. Люди начали выходить на улицу 10 июня - в день проведения президентских выборов, победу в которых одержал Касым-Жомарт Токаев. Демонстрации не прекращались до инаугурации, прошедшей несколько дней спустя.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"Наши граждане, пользуясь своими конституционными правами, приходят на избирательные участки и голосуют за светлое будущее нашего народа".

Протестующие призывали к признанию выборов недействительными, заявляя о нарушениях при подсчете голосов. Очевидцы утверждают, что в Алмате в день инаугурации в полицию увезли около 200 человек. Перед задержаниями люди не высказывали никаких требований. Так же свидетели говорят, что арестам неоднократно подвергались обычные прохожие, не имевшие отношения к проходившим митингам.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"Я допускаю, что на некоторых участках произошли нарушения. Конечно же мы проведём подробный анализ. Если всё это подтвердится, то будут приняты, как говорится, организационные меры. Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют".

Массовыми задержаниями обеспокоена и Human Rights Watch, а наблюдатели миссии ОБСЕ, комментируя итоги президентских выборов в стране, заявили о явных нарушениях при голосовании.