Неймар побывал в полиции

Звезда бразильского футбола Неймар побывал в полицейском участке в Сан-Паулу, где дал показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет манекенщица Наджила Триндаде. На выходе из участка спортсмена ожидали его поклонники и журналисты, к которым он обратился:

– Хочу сказать, что я очень спокоен. Рано или поздно правда откроется. Единственное, чего мне бы сейчас хотелось – чтобы это дело закончилось как можно скорее. Спасибо.

Двадцати шестилетняя Триндаде признаёт, что в середине мая приехала в Париж специально, чтобы встретиться с Неймаром, который оплатил ей перелёт из Бразилии. Затем, по её словам, в одной из парижских гостиниц Неймар избил её и изнасиловал. Футболист отвергает эти обвинения; в подтверждение своих слов он выложил в сеть переписку с обвинившей его женщиной.