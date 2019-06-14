Суд Бразилии признал гомофобию преступлением

Верховный суд Бразилии официально признал гомофобию и трансфобию преступлениями, подобными расизму. Однополые браки законны в этой стране, но ЛГБТ сообщество по-прежнему считает Бразилию опасной для геев. Президент страны Жаир Болсонару известен своими гомофобными и женоненавистническими заявлениями. К тому же в стране есть большая евангелическая община, которая негативно относится к людям с нетрадиционной ориентацией. Восемь из 11 судей Верховного суда проголосовали за то, чтобы признать гомофобию незаконной.

Кармен Люсия, судья Верховного суда Бразилии

"В нашем обществе существует дискриминация. Женщина - другая, чернокожий - другой, гомосексуал - другой, транссексуал – тоже другой. Они отличаются от тех, кто определяет стандарты. Предубеждения людей связаны с силой и властью"

Верховный суд страны постановил, что гомофобия должна быть закреплена в законе о расизме до тех пор, пока не будет принят отдельный закон, касающийся дискриминации ЛГБТ сообщества.