Алжир: демонстранты требуют радикальных перемен

Тысячи демонстрантов снова вышли на улицы алжирской столицы. Это семнадцатая по счету акция пятничных протестов участники которой требуют отстранения от власти политиков старой системы , сязанных с экс-президентом страны Абдельазизом Бутефликой. Сам Бутефлика, после 20 лет правления страной, подал в отставку второго апреля на фоне народных волнений.

В ходе этой акции манифестанты приветствовали арест бывшего премьера Абдельмалека Селлаля, которого подозревают в коррупции. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел, связанных с хищением государственных средств и злоупотреблением властью. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.

Но этого, считают протестующие недостатчно и требуют радикальных демократических перемен и полной смены власти. Манифестанты недовольны временным президентом Абделькадером Бенсалахом, который по их мнению, был слишком близок к Бутефлике. Ранее, ссылаясь не отсутствие кандидатов, в стране на неопределенный срок были отложены назначенные на 4 июля выборы, что также побудило алжирцев выйти на демонстрации.