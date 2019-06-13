"Детям не место в клетке"

Десятки инсталляций, изображающих детей в клетках, появились по всему Нью-Йорку в знак протеста против миграционной политики США.

Акция прошла в среду в рамках кампании #NoKidsInCages, призванной привлечь внимание общественности к проблеме несовершеннолетних, разлучаемых с родителями-нелегальными мигрантами на американской границе.

Всего установили 24 клетки с манекенами, в основном на Юнион-сквер. Правда, инсталляции исчезали так же быстро, как и появлялись - их демонтировали нью-йоркские полицейские.