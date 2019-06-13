Тори перед выбором

Вот уже несколько месяцев, фактически не один год, Великобритания никак не может найти выход из тупика. "Брексит" стал причиной раскола в партийных кругах, в парламенте, стране, наконец, стоил Терезе Мэй должности премьера. Так кто же заменит её на постах лидера консерваторов и главы правительства?

"Итак, гонка началась. Участвуют в ней десять кандидатов. Есть и фаворит - не лишённый тщеславия бывший министр иностранных дел Борис Джонсон", - передаёт из Лондона наш корреспондент Даррен МакКэффри.

"Мы можем осуществить "брексит" и в то же время победить. В наших силах объединить страну и общество. Именно поэтому я хочу возглавить Консервативную партию и занять пост премьер-министра", - так говорил о своей мотивации сам фаворит.

Это сражение, исход которого определит "брексит". И соперники в нём - либо те, кто собирается покинуть ЕС только с соглашением, либо те, кто против любой возможной сделки.

"Наша неспособность реализовать "брексит" привела к тому, что страна и партия оказались в серьёзной опасности", - утверждает Джереми Хант нынешний глава МИД Великобритании, которого считают главным соперником своего предшественника.

"Я - кандидат перемен. Борис Джонсон - вчерашняя новость", - заверяет британский министр внутренних дел Саджид Джавид, ещё один претендент на пост лидера тори.

"С юридической точки зрения, по умолчанию дела обстоят так, что мы покидаем Евросоюз 31 октября без каких-либо договорённостей", - считает Андреа Лидсом, экс-лидер Палаты общин британского парламента.

Корреспондент Euronews поинтересовался у британских журналистов их мнением по поводу предвыборного расклада.

"Я думаю, что победит Борис. Он успешно стартовал и продолжит в том же духе. Он лидирует с большим преимуществом", - отвечает Кейт Проктор, репортёр газеты Evening Standard.

"Я считаю, что Джонсон - звезда этой кампании. Не было уверенности в том, что он попадёт в избирательный бюллетень. Сначала депутаты отбирают двух кандидатов, затем свой выбор делают члены партии. Мы полагали, что консерваторы постараются помешать ему попасть в бюллетень. Но вышло так, что Джонсон заручился большей поддержкой тори, нежели любой другой кандидат", - убеждён замредактора Daily Mail Джон Стивенс.

На вопрос, имеет ли значение, кто в итоге победит, эти лондонские таксисты ответили:

- Они делают всё лишь ради того, чтобы Корбин не занял кресло. То есть они обещают сделать то и это с целью преградить Корбину путь. Думаю, это сработает.

- И Найджел Фараж улучшит свои позиции

- Думаю, "Партия брексита" - это, своего рода, заноза. Хоть и тема кампании давно истёрта до дыр, наступает переломный момент в политике страны.

Первый раунд голосования начинается в четверг. Далее мы будем наблюдать, как список из десяти кандидатов сокращается. В итоге останется только двое. 100 тысяч членов Консервативной партии выберут из них того, кому достанутся ключи, нет , не от этой машины, а от резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Но важно понимать, что тому, в чьих руках окажется власть, достанутся разделённая партия, разделённый парламент и разделённая страна.